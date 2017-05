Última actualització Dijous, 4 de maig de 2017 17:00 h

Albert Rivera critiava els privilegis econòmics bàscos

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Una vegada més l'hemeroteca deixa retratats de dalt a baix els polítics espanyols. En aquest cas han quedat en evidència el doble discurs de PP i Ciudadanos. Per una banda, Mariano Rajoy va criticar el pacte de Zapatero amb el PNB i Albert Rivera ha fet diferents tuits mostrant-se partidari per acabar amb els privilegis forals bascos.

El PP ha aconseguit el suport del PNB i ha blindat l'estabilitat al pactar els pressupostos amb un 'cupo' milionari per als bascos. Això representarà uns 1.400 milions dels PGE.

Mariano Rajoy i els pantalons

Justament, l'actual president del govern espanyol, Mariano Rajoy, quan estava fent oposició contra el socialista José Luís Rodríguez Zapatero, va titllar el pacte del PSOE amb el PNB per tirar endavant els PGE del 2008 d'una autèntica "descomunal baixada de pantalons". Evidentment, l'acord actual fa que aquestes paraules prenguin encara més pes i que malmetin l'actual credibilitat (ja malmesa) del govern del PP.

Cuando en 2008 Zapatero pactó los presupuestos con el PNV...



¿Qué decía Rajoy?



"descomunal bajada de pantalones" pic.twitter.com/MLeXSZHVHg — MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) 4 de maig de 2017

Albert Rivera i els privilegis bascos

La xarxa està plena de publicacions d'Albert Rivera, líder de Ciudadanos, on malparla del sistema foral econòmic basc. Un dels motius pels quals el partit taronja no ha penetrat a Euskadi és, justament, per la seva bel·ligerància a l'hora de tractar aquest tema. De fet, Rivera ha arribat a criticar els 'cupos' de les comunitats autònomes i defensant la igualtat de totes les CCCAA. Ara, la feina de Ciudadanos, que ha votat a favor dels PGE, serà justificar-se. Cal recordar, també, que fins i tot Rivera va comparar el sistema basc amb "la hisenda particular que té Pujol a Suïssa".

Un poco de Albert Rivera sobre el cupo vasco antes de que apruebe con el PP una mejora en los presupuestos gracias al acuerdo con el PNV pic.twitter.com/8qmSlroX7F — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 3 de maig de 2017

Notícies relacionades