‘El País’ i ‘El Mundo’ s’intercanvien els papers per continuar linxant l’independentisme

Última actualització Dijous, 4 de maig de 2017 13:55 h

El diari del Grupo PRISA diu que amb l'acord PNB-PP "Catalunya ha quedat encara més desdibuixada"

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Els dos diaris en paper més llegits de l’Estat, El País i El Mundo, han intercanviat els els seus editorials a l’acord entre el PNB i el PP pel qual el País Basc haurà de pagar 500 milions anuals menys que fins ara a l’Estat per les competències no transferides a canvi de votar-li els pressupostos. Mentre que el rotatiu de PRISA aplaudeix l’acord, el seu principal competidor denúncia el greuge comparatiu que representa. Amb tot, tant des d’una cara de la moneda com des de l’altra, els dos acaben criticant l’independentisme català.

El diari El País afirma en un editorial titulat ‘El poder de negociar’ que “el PNB ha jugat bé les seves cartes” i que l’acord permetrà “garantir l’estabilitat” de l’executiu de Rajoy. A més, però, mira cap al procés quan expressa: “En temps de polaritzacions extremes i desafiaments radicals per a dinamitar l’estructura territorial d’Espanya, el PNB ha tornat a posar en valor la dinàmica de la negociació”. Segons el rotatiu, davant d’aquesta actitud “que escenifica el millor de la democràcia –negociar i pactar–, Catalunya ha quedat encara més desdibuixada gràcies a l’entestament estentori de les forces independentistes que han consagrat la ruptura com l’única manera de ‘servir’ els seus ciutadans”.En canvi, El Mundo valora de manera més crítica l’acord en l’editorial titulat ‘Pagament molt alt al PNB pel suport als pressupostos’. Tot i que creu que és una bona notícia perquè els comptes de Montoro tiraran endavant, afirma que “l’avantatgisme negociador del PNB i el resultat final fan butllofes”. Segons el rotatiu, “no sembla de rebut” que el concert basc sigui el punt clau per desencallar tots els pressupostos i acaba dient que els privilegis “a sobre victimitzen encara més l’independentisme català”, cosa que els fa un “mal negoci” per l’Estat espanyol.