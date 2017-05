L'AMI revela que dos regidors del PP s'han apuntat a l'Assemblea d'Electes

Última actualització Dijous, 4 de maig de 2017 15:05 h

Lloveras diu que està a punt per ''pitjar el play'' i garantir que el referèndum es faci de la ''manera més normal''

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) s'ha reunit aquest dijous a Tàrrega per tal de constatar i posar de manifest el suport al Govern dels prop de 800 ajuntaments que hi prenen part perquè es pugui fer el referèndum. La presidenta de l'entitat, Neus Lloveras, ha dit que estan a punt per ''pitjar el botó del play'' i garantir que el referèndum sobre la independència de Catalunya es faci de la ''manera més normal possible''. També ha revelat un fet, si més no, sorprenent.

Dos regidors del PP

Neus Lloveras, ha assegurat que dos regidors del PP s'han inscrit a l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT), una plataforma de diputats, senadors, alcaldes, regidors i eurodiputats que defensen el procés sobiranista. L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, ha destacat que aquests dos regidors del PP "estan donant una lliçó de democràcia al seu partit".





Un error o pressió del partit?



Poc després de conèixer-se la notícia, els dos regidors que el PP han emès un comunicat on expliquen s'hi han apuntat "per error" pensant-se que era "l'IdCat, encarregat de gestionar la identitat digital a Internet". En aquest sentit, argumenten que "l'Ajuntament de Begues es troba en ple procés d'implantació de la signatura electrònica, d'aquí sorgeix la confusió", expliquen en un comunicat i reiteren la seva posició en contra del procés. Són els regidors a Begues (Barcelona) Fernando Moya i Fina Redondo, i la seva adhesió a l'Assemblea d'Electes de Catalunya demostra la "transversalitat" de la iniciativa, segons ha defensat Lloveras. També ha animat a Cs a seguir l'exemple d'aquests edils del PP i sumar-se a l'Assemblea d'Electes de Catalunya perquè és l'únic partit que no té cap representant: "El món local està preparat per al referèndum. Som transversals i el demostren els dos regidors del PP ".

Suport del Govern

Lloveras ha assegurat que encara no han rebut cap instrucció del Govern en relació al referèndum i que per això encara no tenen clar quin serà el paper concret que hi jugaran els ajuntaments. En qualsevol cas, sí que es manté un contacte amb l'executiu sobre aquesta qüestió, però també amb els partits i les entitats sobiranistes, l'ANC i Òmnium Cultural.

La presidenta de l'AMI ha dit que els ajuntaments estan i estaran ''preparats i a disposició del Govern'' perquè en el moment que es convoqui el referèndum es puguin fer ''totes les accions'' que com a ajuntaments es fan habitualment quan hi ha eleccions.

