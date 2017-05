Tardà adverteix al PP: “Les seves rialles un dia es congelaran”

Última actualització Dijous, 4 de maig de 2017 18:00 h

El diputat d'ERC al Congrés assegura que el govern català té totes les eines per obrir els col·legis electorals "la segona quinzena de setembre"

Joan Tardà ha lamentat avui en roda de premsa que els pressupostos generals de l’Estat tirin endavant, sobretot perquè així s’ha estalviat negociar amb els independentistes. El diputat d’ERC al Congrés, però, ha constatat que el desenllaç dels comptes de Montoro confirmen que “l’únic problema que el PP té a la cantonada és Catalunya”. A més, ha advertit als populars que les seves rialles un dia es congelaran, després de mostrar-se visiblement molest amb els riures d’alguns diputats conservadors quan ahir va expressar des de la tribuna d’oradors del Congrés que “els catalans ja ens en anem”.

En concret, Tardà ha expressat avui que “per primera vegada, tot i les seves rialles que algun dia es congelaran, el que és evident és que tot depèn només dels catalans” i ha recordat que el govern de la Generalitat “obrirà els col·legis electorals la segona quinzena de setembre” perquè té “totes les eines” preparades per fer-ho. L’única escapatòria que ha donat a Rajoy si ho vol evitar és seure’s i negociar un referèndum pactat.La intervenció d’ahir del representant republicà a la cambra baixa espanyola va servir per denunciar els “oligopolis” que, segons ell, representen les grans empreses de l’Estat i que són el símbol d’una no adaptació a la “globalització”. En aquest sentit, ha recordat que el 1989, el PIB espanyol era un 70% més gran que el de Corea del Sud, però ara el país asiàtic ja li ha passat per davant i ha apostat per la innovació amb empreses punteres com Hyundai, Samsung o KIA.