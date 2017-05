Al Grupo Godó li surt el tir per la culata amb una enquesta unionista

Última actualització Dijous, 4 de maig de 2017 16:00 h

Majoria aclaparadora de vot independentista amb una enquesta del tot malintencionada

10 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Una altra vegada la faceta unionista del Grupo Godó ha quedat retratada. Aquest cop, però, el tir els ha sortit per la culata i, aprofitant el pacte del govern del PP amb els bascos del PNB per a garantir l'aprovació dels PGE, el programa de Josep Cuní, 8 al dia, ha obert una enquesta el dia d'avui del tot malintencionada. Tot i això, el vot independentista arrasa.

La tercera via ha fracassat a Catalunya malgrat que el Grupo Godó hi segueixi instint. Aquest cop, de la mà de Josep Cuní i el seu programa '8 al dia', s'han empescat una enquesta per seguir forjant la idea del peix al cove que tan ben acostumats els tenia. Així doncs, després del pacte entre PP i PNB pels pressupostos generals de l'Estat, on els bascos s'han endut un bon feix de milions, el grup mediàtic del conde intenta treure'n crèdit.