Una coneguda cadena de supermercats confirma que no marxarà en cas d’independència

Manel Tarragona Tarragona

5 de maig de 2017, 07.46 h

L'esclat tampoc marxaria, doncs es una cadena Catalana. Arrivat l'hora de treballar per nosaltres, per Catalunya i pels Catalans. Ens van convertir en masovers explotats.Es l'hora de recuperar allo que es nostre , com diu la canço "un crit per Catalunya" que es el simbol del que som, d'aquesta terra tan ufana, que n'es perfum de tot el món.