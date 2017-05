La controvertida picada d’ullet dels Mossos d’Esquadra a Star Wars

Última actualització Dijous, 4 de maig de 2017 19:00 h

El cos policial català fa una piulada en clau humorística en referència al dia mundial de la cèlebre saga de ciència-ficció

Els Mossos d’Esquadra han volgut fer una picada d’ull a la cèlebre sèrie de pel·lícules ‘Star Wars’ en el dia mundial de la saga de ciència-ficció. En un intent de mostrar la seva cara més simpàtica, el cos policial ha penjat una fotografia al seu perfil oficial de Twitter on es pot veure un helicòpter dels Mossos amb quatre ‘agents’ vestits de soldats clons del gran exèrcit de la República, uns personatges que apareixen de manera recorrent als films. Al mig, se’n veu un altre vestit del malvat Darth Vader.

Si avui veieu algun reforç "especial" no cal que ens truqueu...sabem que és un gran dia per molts...Feliç #StarWarsDay! #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/xlT55CAnLp — Mossos (@mossos) 4 de maig de 2017

La fotografia ve acompanyada d’una piulada també en clau humorística: “Si avui veieu algun reforç ‘especial’ no cal que ens truqueu... Sabem que és un gran dia per molts... Feliç #StarWarsDay!”. L’acció ha estat rebuda amb divisió d’opinions a la xarxa social i ha tingut força ressò, amb 145 repiulades i més de 200 ‘m’agrada’. El motiu de la data assenyalada en l’univers Star Wars rau en el famós lema de la saga, ‘Que la força us acompanyi’. En anglès, ‘May the Force Be With You’, que, amb una petita deformació, esdevé ‘May the Fourth’, és a dir, 4 de maig.