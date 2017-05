El professor López Bofill, imputat per unes piulades sobre el procés

Última actualització Divendres, 5 de maig de 2017 09:30 h

El també activista està citat amb la fiscalia dilluns vinent, coincidint amb la declaració de Carme Forcadell al TSJC

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El professor de Dret de la UPF i activista independentista Hèctor López Bofill haurà d’anar a la Fiscalia dilluns vinent en qualitat d’investigat –abans, imputat– per unes polèmiques piulades que va fer al seu compte de Twitter. El ministeri públic li ha enviat una citació per les 9:45, hora en què està previst que Carme Forcadell estigui declarant al TSJC, tal com ell mateix ha anunciat a la xarxa social. Ni la carta de la Fiscalia ni ell mateix han explicat de quines piulades es tracta, però hi ha diverses candidates, totes relacionades amb el procés.

La fiscalia em crida a declarar per les meves opinions polítiques.Un nou atac a la llibertat d'expressió. Espanya més a prop de Turquia. pic.twitter.com/8tr8fW4hkw — Hèctor López Bofill (@lopezbofill) 5 de maig de 2017

Quan siguem independents jo m'en recordaré dels jutges,fiscals i funcionaris diversos que ara contribueixen a extorquir Catalunya. — Hèctor López Bofill (@lopezbofill) 8 de febrer de 2017

L'assassinat de #JoCox demostra que, per desgràcia, tota transformació constitucional profunda demana morts. — Hèctor López Bofill (@lopezbofill) 17 de juny de 2016

Notícies relacionades

El febrer passat, el diari digital ‘ultra’ Libertad Digital va posar el crit al cel per una piulada on López Bofill es queixava de l’actitud d’alguns professionals del món judicial respecte al procés polític català: “Quan siguem independents, jo m’en [sic] recordaré dels jutges, fiscals i funcionaris diversos que ara contribueixen a extorquir Catalunya”. El professor feia aquest comentari el 8 de febrer, en ple judici pel 9N contra Mas, Ortega i Rigau.Una altre ‘tweet’ candidat, per bé que menys probable perquè és del juny passat, és un en què López Bofill valorava la mort d’una diputada laborista al parlament britànic uns dies abans del referèndum del Brexit: “L'assassinat de Jo Cox demostra que, per desgràcia, tota transformació constitucional profunda demana morts”. L’exmilitant d’ERC i de SI ja ha rebut el suport de desenes de persones a les xarxes socials, com ara del diputat inhabilitat Francesc Homs: “Un nou acte antidemocràctic i d'impotència de l'estat espanyol. Vergonya Tot el meu suport”.