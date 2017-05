Fachín destapa en un article totes les vergonyes i la vella política del nou partit de Colau

Última actualització Divendres, 5 de maig de 2017 11:55 h

El secretari general de Podem tira de la manta i mostra una actitud autoritària i tancada

Albano Dante ha dit prou a les constants floretes que rep el projecte d'Ada Colau i Xavier Domènech, el líder de Podem Catalunya, que va decidir no confluir en el projecte que ha de catapultar l'actual alcaldessa de Barcelona a la presidència de la Generalitat, ha publicat un article al mitjà comú Elcritic.cat on despulla les vergonyes d'aquest nou projecte.

Un procés controlat pels aparells

Les crítiques de Fachín es construeixen a partir de tres grans blocs, el primer d'aquests és la de constatar que el procés de constitució ha estat pilotat descaradament pels aparells dels partits que encetaven la nova força política: ICV, EUiA i BeC. El líder de Podem Catalunya narra com en una conversa amb un dirigent històric implicat el passat mes de març li deia, que la idea d'obrir la participació i evitar la lògica de quotes de partit era "un perill i pot fer que els òrgans siguin incontrolables". Fachín es pregunta, "Incontrolables per qui? Pels aparells dels partits? Però no es tractava, tot plegat, que fos la gent la que controlés, la que agafés les regnes de la política? De veritat hem oblidat tan de pressa que qui va fer tremolar el Règim del 78 no van ser un petit grup de polítics sinó els milers i milers de persones "descontrolades" que van ocupar les places?" i sentència, "vam veure ràpidament que l'ànsia de control per part dels aparells dels partits que al llarg de 30 anys havien tingut la representació exclusiva de "l'esquerra alternativa" seguia intacta"

Amenaces contra les propostes de Podem

El líder de Podem Catalunya narra com el partit lila va veure "ràpidament l'ànsia de control dels aparells dels partits que havien tingut la representació de l'esquerra alternativa", i etziba, "quan es veia que Podem anava de debò en la seva intenció de dinamitar els vells mecanismes de "control", apareixien els nervis. Quan vam dir que no acceptàvem cap altra cosa que una participació oberta, sense "llistes de notables", es va posar en marxa una lògica que hauria de fer sonar totes les alarmes. "Molt bé –se'ns va dir-, si algú no vol estar a la 'llista de consens' que no hi sigui, que presenti una altra llista... a veure si pot competir amb 'la llista de l'Ada i el Xavi'".

El projecte amb menys suport social

La dada que dota de força el discurs de Fachín és la xifra de persones que van participar en el procés del nou subjecte polític. Si Procés Constituent va aglutinar 50.000 persones, Podemos 100.000 i Podem Catalunya va aconseguir que 7.000 persones participéssin en les primàries per escollir el nou líder i a Vista Alegre II 15.000 inscrits de Podem Catalunya van formar part de l'assemblea de Podemos el mes de desembre passat, en el cas del nou partit d'Ada Colau i Xavier Domènech només ho varen fer 1.500: "Què està passant? Perquè la gent està deixant de participar? Perquè tres mesos després de llençar-se el projecte del NSP només s'havien inscrit 3.000 persones? Perquè allò que havia de ser "més que la suma de les parts" va ser incapaç d'atreure a la participació a 1.500 persones menys que un procés similar (les primàries de Podem) celebrat només 8 mesos abans? Es tracta d'entendre que alguna cosa no està funcionant quan la gent es depenja dels processos col·lectius":

