El secretari d’Economia revela el posicionament dels inversors vers la independència

Segons Pere Aragonès, els actuals i potencials tenidors de deute català asseguren que "s'adaptaran" a un Estat català

Guifré Jordan @enGuifre– El secretari d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha revelat alguns posicionaments dels inversors internacionals respecte a la hipotètica independència de Catalunya. Just durant la setmana en què Oriol Junqueras s’està reunint als EUA amb potencials compradors de deute català, la seva mà dreta ha explicat en una entrevista conjunta a directe!cat i Més Economia que li consta que els inversors “estaran pendents del procés i s’hi adaptaran” si acaba naixent l’Estat català. A més, no té dubtes que el nou país no tindria problemes de finançament, ja que segons ell, els inversors són conscients que el dèficit de la Generalitat s’ha reduït de manera brusca el 2016. Aragonès ha atès els dos mitjans abans de participar en una presentació del llibre Zeitnot. El Dietari del Procés II.

Aragonès també ha revelat que l’Estat espanyol no podrà exercir l’amenaça de tallar l’aixeta a les finances de la Generalitat. Com a mínim, si no vol enfonsar-se darrere de Catalunya. És el que es desprèn de les seves paraules al voltant d’una hipotètica mesura de força de la Moncloa: “El govern espanyol sap que si talla l'aixeta a la Generalitat, primer està reconeixent que ja no té autoritat sobre aquest territori i, d'altra banda, si talla l'aixeta i provoca una situació molt complicada a les nostres finances, es contamina ell mateix”.Pere Aragonès també ha parlat de les vies per deixar de dependre del FLA, de la possibilitat d’anar a parlar de manera unilateral amb entitats financeres supraestatals o de quina és la importància de tenir estabilitat pressupostària de cara a convèncer el món del reconeixement d’una República Catalana.