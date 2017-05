TV3 fa un gest de trencament amb Espanya amb el nou ‘TN Comarques’

Última actualització Divendres, 5 de maig de 2017 15:20 h

L'informatiu de les notícies del territori deixarà de basar-se en les províncies espanyoles i virarà cap a les vegueries

Guifré Jordan @enGuifre - Televisió de Catalunya, sota la batuta de Vicent Sanchis, continua immersa en una renovació profunda de la graella de cara a la temporada vinent que afectarà com a mínim els matins, migdies i tardes de la cadena, en un intent de reflotar l’audiència. Segons ha informat el diari ARA, un dels programes que experimentarà canvis serà el ‘TN Comarques’, que deixarà d’emetre les habituals desconnexions a les comarques de Tarragona, Lleida i Girona. Per contra, utilitzarà una fórmula que es pot interpretar com un trencament amb l’Estat espanyol.

Tal com recull el mateix rotatiu, l’informatiu serà més llarg, es desenvoluparà tot des dels estudis de Sant Joan Despí i incorporarà informacions específiques cada dia de les Terres de l’Ebre, la Catalunya Central, i el Pirineu i la Vall d’Aran, a banda de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. Així, s’elimina de facto la divisió administrativa de Catalunya per províncies imposada per l’Estat espanyol a partir de 1833 i se substitueix per les vegueries, seguint la tradició catalana anterior a 1714 i també en consonància amb l’Estatut de Catalunya de 2006. De fet, els territoris que s’incorporaran coincideixen amb les set vegueries previstes fins d’aquest febrer, quan es va incorporar la vuitena: la del Penedès.La Televisió de Catalunya evita mencionar el terme províncies, i substitueix la paraula per ‘demarcacions’, però en qualsevol cas al ‘TN Comarques’ sempre havia respectat la divisió del país en quatre. Ara això canviarà i l’ARA cita “una font de la televisió” que confirma la intencionalitat de la modificació: “Les desconnexions que es feien corresponien a una divisió administrativa espanyola i això ha quedat superat, no reflecteix la configuració del país”.