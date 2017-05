Lluís Llach explica a un mitjà portuguès què farà si entren els tancs a BCN

Última actualització Divendres, 5 de maig de 2017 16:25 h

El diputat de Junts pel Sí diu que "si l'Estat vol mantenir un mínim de paràmetres democràtics, Catalunya serà independent"

Guifré Jordan @enGuifre– Lluís Llach ha deixat clar què faria si l’exèrcit espanyol intervingués a Catalunya en ple procés d’independència. En una entrevista al diari portuguès i –que té 195.000 seguidors a Twitter i gairebé 200.000 a Facebook–, el diputat de Junts pel Sí ha afirmat: “Si envien els tancs als carrers, els esperarem amb tasses de cafè amb llet i els n’oferirem, però el que no passarà és que deixem que aniquilin tot el procés independentista simplement a causa de la intimidació de pretenen fer”.

El cantautor de Verges ha respost així preguntat sobre què pot arribar a fer la Moncloa en els propers mesos i, a més, ha afegit: “Continuarem el nostre camí cap a la independència a través de processos democràtics i pacífics, no aconseguiran impedir-ho, i si l’Estat espanyol vol mantenir un mínim de paràmetres democràtics, Catalunya serà independent, perquè aquesta és la voluntat dels seus ciutadans”.Durant l’entrevista, Llach també s’ha mostrat molt crític amb la transició espanyola, que, segons ell, “no va existir”. A més, diu que la Constitució “si hagués estat escrita amb una altra perspectiva i dinàmica, permetria un altre camí”. Encara sobre aquella època, l’entrevista fa èmfasi en un concert a Portugal el 1974, quan la dictadura es va esfondrar, i també parla d’una altre cèlebre actuació el gener de 1976. D’altra banda, Llach es mostra convençut que no és possible “reformar l’Estat espanyol, el temps per a fer-ho ja ha passat”. I, en aquest sentit, diu que Catalunya lluita “per la democràcia” i no contra Espanya, “sinó contra l’Estat espanyol i la seva manera de fer, que no ve ni d’ara ni de la Guerra Civil, sinó de fa molts segles”.