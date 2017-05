L'Estat amenaça amb la fiscalia si el Govern compra les urnes

Última actualització Divendres, 5 de maig de 2017 17:20 h

Méndez de Vigo assenyala que la sentència del TC que anul·la el referèndum unilateral obliga a polítics, funcionaris i empresaris

L'anunci de la compra de 8.000 urnes per fer possible el referèndum el mes de setembre no ha trigat en tenir resposta oficial de l'Estat, el portaveu del Gobierno ha aprofitat la roda de premsa de cada divendres per tornar a tirar de la fórmula que no frena el pas ferm del Govern per posar les urnes: nervis i amenaça.

El portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, primer ha volgut treure ferro amb la compra de les urnes del referèndum, "és un anunci d'un futur anunci" per relativitzar la ferma voluntat de la Generalitat dient que encara no hi ha cap fet concret. Tanmateix, malgrat intentar ridiculitzar de nou la voluntat del Govern, Méndez de Vigo ha canviat el seu discurs per un de més nerviós i amenaçador avisant que "sense cap dubte" la fiscalia intervindrà si aquest anunci es tradueix en fets. De Vigo ha assenyalat que la sentència del Tribunal Constitucional (TC) del 14 de febrer que va anul·lar el referèndum unilateral obliga tant a dirigents polítics com a funcionaris i empresaris. Finalment, el portaveu ha tornat a fer una crida al "seny" i ha demanat al Govern que no faci més passes cap endavant.