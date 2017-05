Nou greuge contra la llibertat d'expressió: 600€ de multa per xiular l'himne espanyol

Última actualització Divendres, 5 de maig de 2017 18:35 h

Dos aficionats de la Santboiana van ser expulsats de l'estadi per mostrar estelades i xiular l'himne espanyol durant la final de la Copa del Rei de Rugbi

La polèmica sobre els dos aficionats de la Santboiana que varen ser expulsats de l'estadi Nuevo Zorrilla de Valladolid per mostrar estelades i xiular l'himne espanyol ha obert un nou capítol amb la proposta de la Comissió d'Antiviolència de multar amb 600€ els dos seguidors per "alterar l'ordre públic amb xiulets mentre sonava per megafonia l'himne nacional"



Segons ha explicat un dels seguidors al diari Ara, en el moment que els membres de seguretat van expulsar de l'estadi a l'aficionat el varen portar a un furgó policial, on se li va notificar que el van gravar en el moment que sonava l'himne espanyol, moment on se'l veu xiulant i exhibint l'estelada.



Els fets, que es van produir el passat diumenge, 30 d'abril, en el minut 30 de la final de la Copa del Rei de Rugbi entre la UE Santboiana amb El Salvador i el van guanyar els catalans per un resultat de 16 a 6. L'aficionat no només es va perdre gran part del partit, sinó que ara haurà de fer front a una multa que, segons ha pogut saber directe!cat serà recorreguda.

