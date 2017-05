Última actualització Divendres, 5 de maig de 2017 20:00 h

El 19 de maig farà un gran acte al Palau de Congressos

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



La plataforma que aplega el Govern, partits i entitats favorables al referèndum evidenciarà els suports que ha rebut tant per l'Estat espanyol com de la comunitat internacional

ACN Barcelona .- El Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) realitzarà un acte el 19 de maig al Palau de Congressos de Barcelona per "visualitzar" la feina que ha fet fins ara aquesta plataforma que aplega el Govern i els partits i entitats que donen suport a un referèndum vinculant. En una roda de premsa, els membres de la comissió executiva del PNR Joan Ignasi Elena, Francesc de Dalmases i Itziar González han afegit que en aquest acte evidenciaran els suports rebuts d'arreu de l'Estat espanyol i de la comunitat internacional. Després d'una reunió executiva del PNR amb entitats que en formen part, celebrada al CEIP Pere Vila de Barcelona aquest divendres a la tarda, Elena, Dalmases i González han insistit que l'acte del dia 19 no serà per fer balanç de l'activitat del Pacte, sinó per fer d'"altaveu" per explicar a la gent tot el que s'ha fet.

Notícies relacionades