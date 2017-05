Última actualització Dissabte, 6 de maig de 2017 12:45 h

El president d'Òmnium apel•la a la "tradició catalanista" dels socialistes i els demana que reflexionin

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha reclamat al PSC que "deixi de fer el joc" a PPC i Cs amb la incorporació del castellà als senyals de trànsit, tal com han aprovat recentment alguns ajuntaments com Esplugues de Llobregat o l'Hospitalet de Llobregat amb el vot favorable del PSC. En declaracions a l'ACN, Cuixart ha apel·lat a la "tradició catalanista i demòcrata" dels socialistes catalans i ho ha contraposat amb l'actitud de Cs i PPC que, segons el president d'Òmnium, han utilitzat la llengua com a "arma llancívola". En aquest context, Cuixart ha reclamat al PSC que reflexioni i aturi el "despropòsit" sobre els senyals de trànsit.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Cuixart, Òmnium, PSC

Notícies relacionades

Cuixart ha interpel·lat directament al partit liderat per Miquel Iceta perquè no s'involucri en una "campanya estèril" que, segons ell, intenta "crear polèmica allà on no n'hi ha". En aquest sentit, ha defensat que a Catalunya es viu amb una "normalitat absoluta" que els senyals de trànsit estiguin escrits només en català.El president d'Òmnium no s'ha mostrat sorprès per l'actitud de Cs i PPC amb aquesta qüestió i ho ha atribuït a la "política partidista" referent a la llengua d'aquestes formacions, a qui ha qualificat de "partits minoritaris" a Catalunya.Preguntat per les declaracions de l'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, la socialista Pilar Díaz, en què assegurava que les multes es poden recórrer amb l'argument que només estan en català, Cuixart ha respost que el que s'ha de fer és combatre "l'absurditat" que es puguin anul·lar multes per aquest fet i s'ha mostrat convençut que en la lluita per canviar la legalitat hi haurà els alcaldes socialistes. "No tenim cap dubte que si cal combatre la injustícia d'aquesta legalitat vigent, el PSC també hi serà", ha conclòs.A Lleida, la Paeria va introduir els senyals de trànsit bilingües el 2011 amb l'argument que, segons diverses sentències judicials, els senyals només en català "poden generar indefensió dels ciutadans". Recentment, Cs ha portat una moció en diversos ajuntaments a favor dels senyals de trànsit bilingües i s'ha aprovat, de moment, a Esplugues de Llobregat i a l'Hospitalet de Llobregat. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, s'incorporarà el castellà als senyals de trànsit que es posin nous o s'hagin de reparar. I la moció aprovada en el ple del març d'Esplugues de Llobregat estableix que es faci el canvi de senyals de trànsit a partir de l'octubre.