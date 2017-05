El Grup Demòcrata denuncia el xantatge de l'Ajuntament de Barcelona als pares d'una escola perquè s'afiliïn a BeC

Última actualització Dissabte, 6 de maig de 2017 20:00 h

El Grup Municipal Demòcrata de l'Ajuntament de Barcelona, per veu del portaveu del grup, Joaquim Forn, ha denunciat que el govern del consistori fa xantatge als pares i mares d'una escola pública de la ciutat i els ofereix diners per a remodelar els patis a canvi que s'afiliïn a Barcelona en Comú.

El PDeCAT de Barcelona denuncia que Barcelona en Comú ha posat en marxa un programa per finançar projectes d'entitats i d'iniciativa ciutadana anomenat 'Filadora', que es configura econòmicament a partir de part dels sous dels seus càrrecs públics que han cobrat de l'Ajuntament els anys 2015 i 2016, i que s'està descobrint com un "exercici de manipulació vergonyant". Segons explica Forn, aquesta setmana la formació que lidera l'alcaldessa Ada Colau ha preseleccionat fins a 69 projectes, que ara seran sotmesos a votació entre totes les persones que estan registrades en la seva plataforma per escollir finalment les que tinguin més suport.

Un projecte sota sospita

La denúncia de Joaquim Forn rau en un dels projectes preseleccionats per la iniciativa 'Filadora' que vol remodelar els patis de l'escola pública Pau Casals, del districte de Gràcia, que impulsa l'Ampa del centre juntament amb la direcció. L'Ampa ha notificat als pares que el seu projecte ha estat un dels preseleccionats, però per poder ser el guanyador "necessiten vots", i anima a registrar-se a web de Barcelona en Comú per informar-se i aconseguir vots, un procés que implica registrar-se com a membre del partit. Un fet que Forn considera "un clar xantatge del partit que governa Barcelona cap a uns pares i mares d'un centre públic, a qui els promet diners per a una remodelació de la seva escola que en realitat és competència i responsabilitat del mateix Ajuntament fer-la" i etziba que el missatge que es dóna és "molt perillós", ja que s'acaba dient que "si et fas del partit, si t'inscrius a Barcelona en Comú, pots aconseguir la millora a la teva escola".

Una obra que és competència de l'Ajuntament

Forn ha manifestat que qui té la competència en el manteniment i la remodelació de les escoles a Barcelona és l'Ajuntament a través del Consorci Municipal d'Educació. El portaveu ha explicat que durant el mandat de l'Alcalde Xavier Trias, l'Ajuntament va invertir 193,3 milions d'euros en manteniment, reforma i construcció de centres educatius públics a la capital catalana. Tanmateix, per aquest 2017 el pressupost recull la transferència de 69 milions de l'Ajuntament al Consorci: "Si els patis de l'escola Pau Casals necessiten remodelació i reformes, com així ho creu Barcelona en Comú, s'espera de polítics responsables i que exerceixen les seves competències amb lleialtat és que l'incloguin en les partides de remodelacions d'enguany del Consorci, i no pas utilitzin processos que es fonamenten en el clientelisme i l'extorsió".