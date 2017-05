Arrimadas anima el Govern a utilitzar les urnes

Última actualització Dissabte, 6 de maig de 2017 17:00 h

La líder de Ciutadans no censura la compra i afirma que PDeCAT, ERC i CUP "ja estan en campanya"

La compra de les 8.000 urnes ha obert un nou marc mental entre els partits unionistes, la serenitat amb la qual el Govern treballa per fer possible el referèndum ha propiciat que avui la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, no condemnés la compra de les urnes per fer possible la votació del setembre vinent.

Ciutadans sap que en la futura República catalana pot tenir un paper important en l'oposició, treballar per espanyolitzar Catalunya teixint un discurs que apropi exvotants d'Unió. L'ambició d'aquest nou paper és un dels motius que està portant a la força taronja ha relativitzat la seva bel·ligerància contra el referèndum, com avui ha fet Inés Arrimadas animant el Govern a utilitzar les urnes. La líder de Ciutadans, de visita a la Feria de Abril, ha matisat que aquestes urnes s'haurien d'utilitzar per a la convocatòria d'uns nous comicis. Un apunt per no ser el blanc de totes les crítiques de l'unionisme: "No podem descartar que les urnes siguin per unes eleccions catalanes, que seria molt bona notícia", ha insistit.

