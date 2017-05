“Quan siguem independents jo me’n recordaré dels jutges, fiscals i funcionaris diversos que ara contribueixen a extorquir Catalunya”

Joan Barcelona Barcelona

7 de maig de 2017, 10.24 h

pero sobretot sobretot, no hem d'oblidar-nos de tots aquells polítics espanyols o catalans unionistes que tant han fet per concienciar al nostre poble de que l'únic camí és l'independència. colons i botiflers amb el seu nom (ansar, wert etc etc junts amb coscubielas i demés) amb el seu nom gravat per sempre a la pedra del monolit aixecat en reconeixement a la seva labor.