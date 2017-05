Cuixart fa una crida que posa contra les cordes els diputats de CSQP

Última actualització Diumenge, 7 de maig de 2017 12:20 h

Insta als 83 diputats "sobiranistes" a defensar els membres de la mesa

5 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, crida els 83 diputats "sobiranistes" a acompanyar i donar suport "de manera contundent i ferma" a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa investigats, en un missatge especialment dirigit a CSQP. Aquest dilluns, Forcadell i la secretària primera de la Mesa, Anna Simó, declaren al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver permès la votació del referèndum unilateral. En declaracions a l'ACN, Cuixart ha qualificat de "pressió inadmissible" contra el poble de Catalunya que es jutgin els representants "legítims" per donar veu als parlamentaris. Així mateix, ha avisat que no es pot dilatar més la solució del conflicte polític que passa, segons ha defensat, per un referèndum el 2017.

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes cuixart, òmnium

Cuixart ha defensat la importància que la societat catalana respongui de manera coordinada cada vegada que Catalunya rep un "atac" de l'estat espanyol, com és el cas del judici contra Forcadell i quatre membres de la Mesa del Parlament. El president d'Òmnium s'ha mostrat convençut que els ciutadans acompanyaran els representants "legítims" i estaran "a l'alçada del moment històric", i ha fet una especial crida als diputats de CSQP. "Necessitem que els 83 diputats que conformen la majoria sobiranista del Parlament acompanyin de manera contundent i ferma als membres de la Mesa que han d'anar a declarar i estem convençuts que els companys de CSQP participaran de manera activa en aquesta mostra de suport", ha assegurat en referència a la comitiva formada per Govern, diputats, entitats i alcaldes que acompanyaran dilluns a Forcadell i Anna Simó fins a les portes del TSJC.

Una crida a participar en la concentració convocada per Òmnium, ANC, AMI i ACM, que Cuixart ha fet extensiva a sindicats, patronals, associacions i tot tipus de col·lectius. Segons Cuixart, el que està passant a Catalunya és "molt greu" perquè "sistemàticament els representants escollits democràticament han d'anar als jutjats per haver donat la veu als representants del poble de Catalunya". Una situació que, segons Cuixart, demostra que s'ha anteposat el dret per damunt de la democràcia. "L'hora és greu i fem una crida perquè tothom doni suport als representants legítims del poble de Catalunya", ha conclòs.

Cuixart ha admès que Catalunya no pot seguir aguantant "l'estratègia sistemàtica de l'estat espanyol del petit dolor", que segons el president d'Òmnium, podria portar a una situació en què es s'acabin veient com a normals fets que són anormals a l'Europa democràtica del segle XXI. "Per això fem una crida als nostres representants a solucionar d'una vegada per totes aquest contenciós polític amb l'estat espanyol. No podem dilatar més la solució d'aquest conflicte polític, que s'ha de resoldre amb un referèndum aquest 2017", ha conclòs.

El president d'Òmnium ha defensat el "civisme i el comportament escrupolosament pacífic" de les mobilitzacions davant les "provocacions sistemàtiques" de l'Estat. I ha apel·lat al lema de la concentració de dilluns 'Mai caminareu sols' per assegurar que "no es deixarà ningú pel camí", és a dir, que tothom que rebi la "repressió" de l'Estat pel fet d'exercir el dret a la llibertat d'expressió tindrà "l'escalf i l'estima" de les entitats, segons ha puntualitzat.