Susana Díaz exhibeix la seva versió més prepotent a Catalunya

Última actualització Diumenge, 7 de maig de 2017 14:20 h

Aprofita la seva visita per pressumir que tindrà més vots que avals a Catalunya en les primàries del PSOE

Les primàries socialistes estan mostrant encara més la cara més fosca de l'actual presidenta d'Andalusia i candidata a les primàries del PSOE. Susana Díaz, autora intel·lectual de la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general de PSOE, ha visitat Catalunya, on ha recollit només 1.000 avals. Una dada molt baixa en comparació amb els 6.000 que ha registrat la candidatura de Sánchez.

La presidenta d'Andalusia i candidata a les primàries del PSOE, Susana Díaz, durant la seva visita a Catalunya enmig de l seva campanya interna, i des de Sant Boi de Llobregat ha pronosticat que el seu resultat en vots el dia de les eleccions internes a Catalunya serà més alt que el nombre d'avals que ha aconseguit, i que la van situar molt per sota de Pedro Sánchez. "M'atreveixo a dir que el numero de suports i de vots que tindré serà a Catalunya superior al d'avals. Estic convençuda, per les reaccions de les ultimes 48 hores".



Díaz creu que pot créixer notablement "anant a més" i "explicant el projecte" que proposa a Catalunya. "Aquí estic el primer dia després de la proclamació de candidats. Estic convençuda que tinc molt carinyo dins i fora de l'organització. Tenim molt terreny per davant per guanyar i crec que així serà", ha dit, traient així importància a la diferència que va obtenir a Catalunya en comparació amb Pedro Sánchez.



