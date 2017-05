Última actualització Diumenge, 7 de maig de 2017 18:00 h

El líder del PPC diu que Forcadell declararà davant el TSJC dilluns perquè "és el lloc on mereix estar" per "saltar-se la llei"

Si hi ha un polític que manifesti amb molta claredat els nervis del partit que representa aquest és el president del PPC, Xavier García Albiol. La notícia sobre la compra de 8.000 urnes del Govern per votar el referèndum ha posat contra les cordes el missatge unionista que preveu que Puigdemont farà marxa enrere i no tindrà la valentia de tirar endavant la fase final del procés.

El líder popular ha aprofitat un acte celebrat a Badalona per tornar a amenaçar el Govern, "val més que guardi la factureta i el precinte a un calaix, perquè les haurà de torna o practicaran malversació de cabals públics". Albiol ha vaticinat que no es faran servir per a cap referèndum, i recomana "que pactin una bona garantia de devolució i guardin la factura, perquè aquestes urnes no s'utilitzaran, evidentment, per a un referèndum il·legal. En aquest país, mentre governi el PP, no hi haurà referèndum".

Acusa Forcadell de creure's "per sobre d'allò diví"

Preguntat per la declaració que aquest dilluns iniciaran al TSJC la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa Lluís Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet i Ramona Barrufet, s'ha felicitat per la citació "perquè s'han cregut per sobre de la llei, per sobre d'allò diví i humà". Albiol ha tret pit afirmant que "en un país democràtic i lliure, si algú com Forcadell es pensa que en funció dels interessos ideològics o polítics pot actuar com a una república totalitària, l'Estat de dret té una resposta. I la resposta és que la presidenta demà declara per saltar-se la llei".

