Asens considera que el referèndum no pot ampliar el seu suport social per culpa del PDeCAT

Última actualització Diumenge, 7 de maig de 2017 19:00 h

El dirigent de Barcelona en Comú titlla els demòcrates "d'obstacle"

El quart tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, continua amb la campanya de Barcelona en Comú contra el PDeCAT. Avui, en una entrevista a l'agència EFE ha advertit que el referèndum no pot ampliar el seu suport social per culpa dels demòcrates, ja que són un obstacle per zones com l'àrea metropolitana de Barcelona.

Asens considera que "el fet que el procés sobiranista estigui liderat per un president d'aquest partit és una dificultat i un obstacle per ampliar les bases en la societat catalana", i recorda que l'antiga Convergència "ha estat una de les potes que ha sostingut el règim del 78 durant anys", és el "partit de les retallades" i està afectat pels casos de corrupció.

Tot i les consideracions d'Asens, la realitat és tossuda en aquest sentit, ja que les dades del CEO i d'altres enquestes d'opinió, mostren com el suport al referèndum creix any rere any i es consolida amb el suport del 80% dels catalans. El dirigent de BeC, partit que va prometre una consulta a Barcelona sobre l'adhesió de la ciutat a l'Associació de Municipis per la Independència, ha volgut maquillar el seu discurs garantint que "mai" estaran al costat del Govern del PP i del Tribunal Constitucional. Asens considera que el procés català no es mou en la cruïlla d'independència sí o no, sinó que ho fa entre democràcia i sobirania contra un Estat "demofòbic" i un govern central que treballa des de la "incomprensió", "autoritarisme" i "abús de poder".

