Recortes Cero aprofita la Feria de Abril per equiparar Puigdemont amb Trump

Despleguen una pancarta a les portes de la fira amb el lema 'No volem murs, ni de Trump ni de Puigdemont'

La Feria de Abril d'aquest any apuntava a ser molt polèmica per la presència de les casetes independentistes de l'ANC, PDeCAT i la Bodega Republicana (ERC), tanmateix, la convivència ha estat excel·lent. Tot i que l'organització va posar cara a cara les carpes sobiranistes amb les unionistes de Societat Civil, PSC i C's, la Feria tancarà sense incidents.

Durant dies s'apuntava que la presència dels independentistes seria un problema per la pressió política que podien exercir a la Feria, tanmateix, ha estat un partit unionista qui ha aprofitat la festa per desplegar dues pancartes contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el procés català. Amb l'eslògan 'No volem murs, ni de Trump ni de Puigdemont' el partit Recortes Cero ha organitzat una paradeta a les portes del recinte de la Feria de Abril del Fòrum de Barcelona per defensar la unitat d'Espanya amb una altra pancarta: 'Per la Unitat del Poble Treballador: no a la Independència'.El partit, que es presenta com un partit regenerador i d'esquerres sembla emular el discurs de Ciutadans, capaç de defensar la sobirania i la pluralitat cultural del país i ser contrari a un procés sobiranista, o apostar per la cultura i assenyalar en una carta oberta a Lluís Llach pel seu suport a la independència de Catalunya.