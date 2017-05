Nou esclat independentista matiner encapçalat per Puigdemont

Última actualització Dilluns, 8 de maig de 2017 09:25 h

Carme Forcadell i Anna Simó ja són al TSJC per declarar sobre la votació sobre el referèndum de l'octubre passat

Carme Forcadell i Anna Simó ja són al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per declarar sobre la causa que tenen oberta per autoritzar una votació sobre el referèndum al Parlament. Les dues membres de la mesa de la cambra catalana, però, no han acudit soles a la seu del tribunal, sinó acompanyades per la plana major del Govern, Carles Puigdemont inclòs. El seguici ha sortit des del Parlament de Catalunya i, a l’alçada del Passeig Lluís Companys, l’esperaven milers de ciutadans en un nou esclat independentista matiner. Forcadell ja ha acabat la seva declaració, d'uns 20 minuts, i ara és el torn de Simó.

La mobilització d’avui ha estat sensiblement menor que la del 6 de febrer passat, en motiu de l’inici del judici contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega pel 9N, una cita més rellevant que la declaració d’avui, que és part de la instrucció del segon cas que té obert Forcadell. A més, la marxa d’avui és la primera de tres que hi ha previstes per les declaracions d’altres membres de la mesa de la cambra: aquest divendres declararan Lluís Corominas i Ramona Barrufet, mentre que el 12 de juny ho farà Joan Josep Nuet, que va ser inclòs a la causa després que la fiscalia el mantingués al marge en un primer moment.La comitiva per acompanyar la presidenta del Parlament i la secretària primera de la mesa ha anat farcida de personalitats, encapçalades per el president i el vicepresident del Govern, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras respectivament, però també ha comptat amb l’expresident Mas, diversos consellers, diputats al Parlament i al Congrés, alcaldes, regidors i representants de les entitats sobiranistes.