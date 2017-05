El govern Colau, enxampat admetent que les assemblees de BComú no tenen cap decisió

Última actualització Dilluns, 8 de maig de 2017 12:40 h

El judici a la formació per presumpta discriminació a una consellera de districte cessada destapa la importància real de les bases dels comuns a BCN

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



El govern d’Ada Colau ha admès en un judici que les votacions que es fan en les assemblees de Barcelona en Comú no són ni de bon tros vinculants. Com a mínim, respecte als nomenaments i cessaments de càrrecs com els de conseller de districte. És la conclusió que s’extreu del judici de l’exconsellera cessada Huma Jamshed, celebrat el dijous passat, segons Economía Digital.

Notícies relacionades

Jamshed, que va ser escollida per primàries entre els afiliats de la formació a Ciutat Vella, va perdre el càrrec per destitució el gener de 2016, una decisió vista per a alguns com racista. Aleshores Ada Colau va espolsar-se les culpes a preguntes de directe!cat dient que va ser l’assemblea qui ho va decidir: "Ha estat l'assemblea de Ciutat Vella qui ha pres la decisió. La novetat és que nosaltres expliquem els cessaments, un fet nou respecte a la vella política. Som transparents". Ara, però, la regidora comuna Gala Pin ha admès davant del jutge que les votacions assembleàries no són vinculants.Pin ha desmentit que les votacions per escollir els consellers de districte tinguin cap poder de decisió, malgrat que ho semblés quan es van dur a terme: “Es va fer un simulacre, per dir-ho d’alguna manera, que permetia que les bases proposessin els qui anaven a ser consellers de districte”. Davant la sorpresa de l’advocat de Jamshed per l’argument, la regidora de Barcelona en Comú ha entrat en detalls: “Aquest simulacre evidentment tenia la voluntat de ser respectat pel partit. Però finalment, qui nomena i qui cessa els consellers és l’alcaldessa i el grup municipal. Per tant, hi havia casos en què la persona proposada no complia amb els principis de Barcelona en Comú i no se la va nomenar”.En el mateix sentit, Pin ha reiterat davant del jutge que “els cessaments i els nomenaments depenen bàsicament de l’alcaldessa”. Fins i tot, ha especificat que també es va votar en assemblea el seu cessament el gener de 2016, però que si la majoria de militants no haguessin donat suport a la votació, s’hagués executat igualment. Huma Jamshed va fer una vaga de fam per protestar per la situació i va denunciar el partit per discriminació i amiguisme.