ANC i Òmnium es preparen pel clímax del procés creant una ‘caixa de resistència’

Última actualització Dilluns, 8 de maig de 2017 13:30 h

Els ciutadans ja poden fer donacions al web www.caixadesolidaritat.cat i els tres expresidents del Parlament vius auditaran el fons econòmic

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L’ANC i Òmnium ja preparen el terreny pels propers mesos del procés, que es preveu que siguin els del clímax del xoc institucional entre Catalunya i l’Estat. La Moncloa i el poder judicial espanyol podrien optar per asfixiar econòmicament persones concretes imposant-los multes, i és per això que les dues principals entitats sobiranistes han engegat una ‘caixa de resistència’ per fer front a potencials pagaments. Això sí, han deixat clar que només el podran usar persones físiques, no entitats. El projecte pretén que la gent faci donacions i els expresidents del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert auditaran els diners recaptats.

Notícies relacionades

L'ANC i Òmnium Cultural han anunciat aquest dilluns l'obertura d'una pàgina web (www.caixadesolidaritat.cat), que han anomenat una 'caixa de solidaritat', per a aportacions econòmiques per ajudar les persones que siguin sancionades "per qualsevol poder de la justícia espanyola com a conseqüència d'un acte fet a les institucions del nostre país, ja sigui al Govern, al Parlament o als ajuntaments, o qualsevol ciutadà per una acció de llibertat d'expressió en el marc sempre de la no violència i de manera cívica". Així ho ha explicat el president de l'ANC, Jordi Sànchez, en una roda de premsa.Per la seva part, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha afegit que la creació de la caixa respon a la voluntat “de posar en valor tot el que ha permès arriba fins aquí: la solidaritat”. A més creu que “la lluita per la democràcia a Catalunya és compartida, i el procés neix de la base i en la base l'acabarem”. Cuixart ha explicat que les accions del govern i la justícia espanyoles utilitzen “com una de les vies de repressió les multes econòmiques a persones que veuen com el seu patrimoni perilla”. “Demostrem que això ho hem començat junts i ho acabarem junts. Aquesta caixa és una mala notícia per a l'estat espanyol i una obvietat pels catalans, que demostrem que no deixarem sol ningú”, ha conclòs.