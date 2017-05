Felip VI dóna suport a una exposició sobre una independència unilateral

Última actualització Dilluns, 8 de maig de 2017 18:00 h

El Rei espanyol visita una mostra sobre la contribució espanyola en el naixement dels EUA

El rei Felip VI ha visitat aquest divendres una exposició a Bilbao patrocinada per Iberdrola sobre un episodi de la història de la monarquia espanyola. El monarca ha assistit a la mostra acompanyat d’altres autoritats, com la ministra de Sanitat, el lehendakari basc o l’alcalde de la capital èuscara. Es tractaria d’un acte més de les desenes que el cap de la Casa Reial fa al llarg de l’any, si no fos perquè l’exposició explora el paper clau que va desenvolupar la monarquia espanyola per la independència –sense acordar amb el Regne Unit– dels Estats Units d’Amèrica.

Felip VI ha ofert unes paraules durant la visita per dir que la mostra “posa de relleu la important, valuosa i no tan coneguda aportació espanyola, concretament de tants bascos, a la construcció d’aquell gran país, tant en el seu naixement polític com en el seu posterior desenvolupament socioeconòmic”. I ha afegit: “En efecte, van ser molts homes i dones d’aquesta terra els qui, en els àmbits de la diplomàcia, la milícia, la indústria o l’economia, van contribuir a formar una nació que avui ocupa una posició fonamental a l’escenari internacional”.El Rei no ha fet cap referència a la situació política actual, en la qual ni la Corona ni el govern espanyol estan contribuint a la independència de Catalunya. La visita de Felip VI arriba després que el setembre passat, Xavier García Albiol assistís a la celebració del 206è aniversari de la independència de Mèxic –que també va ser unilateral–. El líder dels populars catalans va rebre múltiples comentaris irònics d’usuaris de Twitter, a qui ell va titllar de “fanàtics il·luminats”