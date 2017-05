L'Espanyol segueix abraçant la 'meravellosa minoria' del 'no al referèndum'

Última actualització Dilluns, 8 de maig de 2017 17:00 h

Malgrat que el 80% dels catalans volen votar el club es manté "neutral"

Després que el FC Barcelona hagi fet el pas i s'hagi posicionat a favor del referèndum (que no s'ha de confondre amb el suport a la independència) i s'hagi fet evident que és una mesura que té un amplíssim consens entre els seus socis i simpatitzats, l'Espanyol s'ha vist obligat a moure fitxa, però ha passat el torn. De fet, no ha volgut posicionar-se i ha dit mantenir-se neutral amb la clàssica excusa que "no s'ha de barrejar futbol i política".

Joan Collet, a favor de sumar-s'hi

L'expresident Collet parlava aquest matí a RAC1 d'aquest mateix tema i ha dit que "l'Espanyol, com a entitat històrica de Catalunya, ha d'estar al costat del Parlament de Catalunya". A més, a dit que el que ell faria és parlar amb totes les entitats esportives a part del Barça, per anar "tots a una".

L'unionisme ho aprofita

Com no podia ser d'una altra manera, el líder dels populars a Catalunya, Xavier García-Albiol, ha aprofitat el silenci de l'Espanyol per fer allò que justament, en teoria, el club blanc i blau vol evitar, que es mescli política i esport. El popular ha dit a Twitter: "Molt Orgullós de Ser soci del club que es dedica exclusivament a l'esport i respecta la pluralitat ideològica dels seus socis".

La meravellosa minoria

L'Espanyol, deixant de banda el Pacte Nacional pel Referèndum, torna a abraçar l'opció "minoritària". Cal recordar que el 80% dels catalans vol votar en un referèndum.

Amenaces per les estelades

Els independentistes a l'Espanyol encara representen una opció poc nombrosa. De fet, en aquest vídeo es pot veure com un soci del club explica que va rebre amenaces per portar una estelada amb els colors blanc i blau. Com es pot apreciar al vídeo, l'home va haver de ser protegit pel personal de seguretat.