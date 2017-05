Els 'catalans nouvinguts' ja saben com les gasta l'Estat espanyol

Última actualització Dilluns, 8 de maig de 2017 19:00 h

Un veí de Santa Coloma de Gramenet denuncia l’Estat a Estrasburg per una detenció policial “racista”

8 ( 5 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- Un veí de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) ha denunciat l’Estat espanyol davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg per no prendre “mesures efectives” contra les identificacions policials per perfil ètnic, a partir de “prejudicis basats en el color de la pell de les persones”. Zeshan Muhammad és veí de la localitat barcelonesa des que era petit i té permís de residència. Afirma que el 29 de maig del 2013 un agent de la policia espanyola el va aturar a Barcelona i que va admetre que no hauria aturat “una persona blanca”. A més, assegura que quan li va preguntar perquè l’havia aturat a ell, doncs, li va respondre: “Perquè ets negre i punt”. Muhammad es va posar en contacte amb l’ONG SOS Racisme Catalunya, que l’ha assessorat i l’ha acompanyat en el litigi que ara es transforma en la presentació de la denúncia a Estrasburg.

Des de l’ONG es considera aquest cas com a “estratègic” i s’afirma que l’objectiu que es persegueix amb la demanda davant del Tribunal Europeu de Drets Humans no és només que es “reconegui la violació” dels drets del querellant, sinó també “posar fi a aquesta pràctica policial discriminatòria”.

La demanda argumenta que aturar una persona per “prejudicis” basats en el color de la pell, el que, segons SOS Racisme Catalunya, es coneix com a ‘perfil ètnic’, “vulnera el dret a no ser discriminat recollit a l’article 14 i al protocol 12 del Conveni Europeu de Drets Humans i el dret a la vida privada, recollit a l’article 8 del mateix Conveni”.

Cal subratllar que Muhammad i SOS Racisme Catalunya han presentat la demanda a Estrasburg després que el novembre passat el Tribunal Constitucional no admetés a tràmit el cas per considerar-lo “no rellevant”. En aquest sentit, l’ONG lamenta la decisió del Constitucional i argumenta que la seva mateixa jurisprudència ha “facilitat i atorgat legitimitat a aquestes violacions sistemàtiques” de drets humans.

Notícies relacionades