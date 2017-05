Entitats veïnals properes a Colau giren l'esquena a l'Ajuntament de Barcelona

Última actualització Dimarts, 9 de maig de 2017 05:00 h

Demanen al consistori que construeixi habitatge de lloguer públic a la Via Laietana

13 ( 4 vots ) Carregant Carregant



A l'Ajuntament de Barcelona se li acumulen els maldecaps just quan la seva líder i especialista 'apagafocs' està de baixa per maternitat. La vaga del Metro, les obres del túnel de Glòries, regidores contradient a la mateixa alcaldessa... i ara s'hi ha de sumar el guirigall que s'ha produït entre Barcelona en Comú i el PSC per la reforma de la Via Laietana. Per acabar-ho d'adobar, diferents associacions veïnals, afins al govern municipal, hi fiquin cullerada i hi afegeixen pressió.

Fins i hi tot la PAH pressiona el govern de Colau



Associacions de veïns i entitats socials de Ciutat Vella han reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que destini l'edifici de titularitat municipal situat en el número 8-10 de Via Laietana a construir habitatge de lloguer públic. Diferents entitats han subscrit un manifest on es denuncia la "sagnia irreversible i sense precedents que està expulsant el veïnat i els comerciants" de Ciutat Vella i reclamen al consistori que no romangui "impassible davant d'aquest 'barricidi'". Al seu parer, l'estratègia passa per dotar el districte d'un parc públic d'habitatge de lloguer i de petit comerç de protecció oficial. En aquest cas concret, apunten que l'immoble té una superfície útil de més de 18.000 metres quadrats i podria acollir més de 160 habitatges i un nombre considerable de botigues.



Entre d'altres entitats veïnals i socials, signen la petició la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, la PAH, l'Observatori DESC, la CGT i el Sindicat de Llogaters.





Ganivetades entre socis de govern



El regidor Daniel Mòdol del PSC va arribar a afirmar que la projecció prevista per a la Via Laietana és "una transformació que no està a l'alçada de les expectatives dels veïns i comerciants. És un pedaç, no una reforma de consens". A més, Mòdol va mostrar el seu "malestar" i es va queixar que el seu grup s'ha assabentat de les mesures per la premsa. "El que hem conegut fins ara no és cap millora de l'espai públic".

El primer tinent d'alcaldia i alcalde accidental, Gerardo Pisarello, va negar-ho tot de manera taxativa poc després i va assegurar que el PSC coneixia les millores de Via Laietana. El document constata que l'adquisició de sòl s'encarirà cada cop més, i per això insta el consistori a mobilitzar urgentment tots aquells terrenys disponibles que ja són de titularitat pública per tal de destinar-los a usos residencials i comercials.

Notícies relacionades