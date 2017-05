Això va de debò: El DOGC publica l'acord per la compra d'unes 8.000 urnes

Última actualització Dimarts, 9 de maig de 2017 09:05 h

Les empreses tindran 15 dies per presentar les seves ofertes

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El DOGC d'aquest dimarts publica l'acord marc per a la compra de les urnes per al referèndum per 184.000 euros. A partir d'ara, les empreses que licitin per elaborar-les disposen de quinze dies a partir d'aquest dimarts per presentar les seves ofertes a la seu del Departament de Governació i els criteris d'adjudicació es basaran en el preu. L'acord publicat al DOGC està signat pel secretari general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Francesc Esteve. Es calcula que aproximadament es necessiten unes 8.000 urnes per fer el referèndum. En la mateixa convocatòria, també es licita un segon lot per valor de 16.000 euros per a urnes de cartró.

Urnes electorals © ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes decidir, referendum, urna, urnes, votar, vots

El Departament de Governació defineix que aquest acord marc és "per al subministrament d'urnes en les eleccions al Parlament de Catalunya, consultes populars i altres formes de participació ciutadana, en el marc de la Llei Orgànica 5/195, de 19 de juny, del règim electoral (LOREG); la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006; la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum; la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, i la Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diferents modalitats de referèndum".

Fonts del Govern van explicar la setmana passada que l'acord permet homologar empreses per tal que la Generalitat pugui contractar pel proveïment d'urnes per a qualsevol procés electoral, com una consulta popular o qualsevol altra forma de participació ciutadana. Segons l'Executiu, aquest acord respecta la legalitat vigent, tenint en compte que la Generalitat té les competències per organitzar processos electorals, i remarca que es tracta de la primera concreció del compromís de l'executiu català de celebrar el referèndum amb o sense acord del govern espanyol. Un compromís que el Govern va voler visualitzar i ratificar per escrit en l'acte al Pati dels Tarongers del 21 d'abril amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, al capdavant.

El portaveu del govern espanyol, Iñigo Méndez de Vigo, va avisar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que "sense cap dubte" la Fiscalia intervindria si l'anunci del Govern de comprar urnes es traduïa en fets. El ministre va assenyalar que la sentència del Tribunal Constitucional (TC) del 14 de febrer que va anul·lar el referèndum unilateral obliga tant a dirigents polítics com a funcionaris i empresaris.

Notícies relacionades