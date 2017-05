Última actualització Dimarts, 9 de maig de 2017 10:30 h

La presidenta del Parlament i Anna Simó asseguren que no tenen por i que no contemplen la inhabilitació

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera de la Mesa, Anna Simó, han afirmat que no tenen por i que no contemplen la inhabilitació. D'aquesta manera s'han expressat en una entrevista a Rac 1 el dia després que hagin declarat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver permès la votació del referèndum unilateral en el marc del debat de política general. D'altra banda, després que avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) hagi publicat el primer pas del Govern per comprar les 8.000 urnes del referèndum, Forcadell ha qualificat de "terrible" que el govern espanyol vulgui "perseguir" les empreses disposades a proveir-les i s'ha preguntat: "Un Govern no pot comprar urnes?".

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera de la Mesa, Anna Simó © ACN Comparteix Tweet

Etiquetes anna simo, carme forcadell, referendum

Què en pensarà l'Europa democràtica?



La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha criticat aquest dimarts que el Govern central hagi avisat que la Fiscalia actuarà si la Generalitat licita la compra d'urnes, i s'ha preguntat com pot sonar això en un país democràtic com Alemanya. "Aquest país no és lliure per comprar el que vulgui? ¿El Govern no pot comprar urnes? A nivell internacional, com pot sonar això a l'Alemanya de l'Europa democràtica? És terrible", ha sostingut en una entrevista a Rac1.



Anna Simó: "No contemplem la inhabilitació"



La republicana, ara representant Junts pel Sí al Parlament, ha explicat que 'Estat intenta fer creure que el relat que la presidenta del Parlament "és de banda, no és neutral" quan, segons ella, les decisions que es prenen a la Mesa són la base del reglament del Parlament, que emana de l'Estatut , i aquest de la Constitució.



També han explicat que van demanar la protecció del tribunal perquè protegís la inviolabilitat parlamentària així com que no contemplen la inhabilitació perquè van complir amb les seves funcions: "Si no ho haguéssim fets, hauríem fet una il·legalitat".

