9 de maig de 2017, 12.51 h











De futbol no n'hi entenc ni fava, però d'esPPanyols sí.







I res de millor per als "valents" esPPanyuelus, que poder insultar algú AMAGATS entre la gran multitud d'un estadi.







Després, si et trobes l'insultador cara a cara en un lloc solitari, serà capaç de llepar-te les sabates implorant clemència, però si se senten segurs, o perquè estan ben amagats, o perquè són tres contra un , o perque van armats . . . aleshores és quan fan el fanfarronet .