El PP torna a demostrar que Espanya és un Estat de dret de pandereta

Última actualització Dimarts, 9 de maig de 2017 12:45 h

Alejandro Fernández, ha criticat aquest dimarts de nou que el DOGC hagi publicat els primers passos que fa el Govern per poder comprar urnes que podrien servir per al referèndum. En una breu valoració durant la seva roda de premsa, el popular ha qualificat l'operació de compra de "suposada astúcia i argúcia". "Que li preguntin a Artur Mas o Francesc Homs com acaben les suposades astúcies i argúcies", ha sentenciat sense voler afegir res més al respecte. I és que el DOGC d'aquest dimarts publica l'acord marc per a la compra de les urnes per al referèndum per 184.000 euros. A partir d'ara, les empreses que licitin per elaborar-les disposen de quinze dies a partir d'aquest dimarts per presentar les seves ofertes a la seu del Departament de Governació i els criteris d'adjudicació es basaran en el preu.