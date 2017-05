Torna 'Generació de Merda' a Barcelona, un musical carregat d'humor i crítica social

Última actualització Dimarts, 9 de maig de 2017 13:40 h

Persones adultes que viuen amb els seus pares, becaris que no reben diners ni pel metro, mirades al mòbil cada deu segons no fos cas que hagués arribat un whatsapp i que no llegir-lo comportés la destrucció del planeta, tòpics suats sobre la crisi i les oportunitats, pisos compartits, sopars de classe que es repeteix mil vegades que s'han de fer però que per sort no es fan i estudiants que si mires el que paguen diries que van a una universitat privada. Aquestes són algunes de les moltes situacions que es poden trobar al musical 'Generació de Merda ' escrita i dirigida per dos joves de 30 anys. L'espectacle, amb més reposicions que Mar i Cel, arriba al seu punt de maduresa al Teatre Gaudí de Barcelona amb moltes novetats: música en directe, més balls i coreografies, nous gags i repartiment i amb una posada en escena a quatre bandes, on l'escenari és al mig del públic.