El CIS desmenteix que la independència de Cataunya afecti o importi als espanyols

9 de maig de 2017, 17.19 h

QUINA GRAN NOVETAT!!!!! QUE TANT ELS SIMPATITZANTS DEL PP COM DE C'S NO ELS IMPORTARÍA VIURE EN UNA DICATADURA, PER DIR AIXÒ NO CAL FER CAP ESTADÍSTICA, JA ES VEU CADA DIA COM ELS MERMATS DE PP O C'S ELS ENCANTA LA FALANGE ESPAÑOLA I TROBEN A FALTAR EL VELL IDIOTA FRANQUISTA, COM JA ES VA PODER COMPROVAR AL FUNERAL D'UTRERA MOLINA A ON LA CANÇO I MÚSICA PER DESPEDIR-LO ERA: "DE CARA AL SOL" , EM SEMBLA QUE ÉS PROU EVIDENT QUE ESPANYA NO SÓN DEMOCRATES SINÓ FEIXISTES, ENCARA QUE ALGUNS... Llegir més