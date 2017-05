Ràbia i impotència a l'Estat davant la impossibilitat d'aturar la compra d'urnes

Última actualització Dimarts, 9 de maig de 2017 16:05 h

Qualsevol acte que intenti impedir l'adquisició seria il·legal

Molt soroll per no res. Les clavegueres de l'Estat i el mateix govern espanyol viuen moments de tensió i impotència davant el fet que no poden aturar de cap manera legal l'adquisició d'urnes per part de la Generalitat de Catalunya. No només el que ha fet el govern català no infringeix cap llei espanyola sinó que hi ha precedents d'altres comunitats que han comprat urnes per a eleccions regionals.

Que el govern diu que no és il·legal

La portaveu del Govern, Neus Munté s'ha estranyat aquest dimarts que la Fiscalia estigui preparant una querella que presentarà en el moment en què la Generalitat liciti la compra de les urnes que podrien servir per fer el referèndum. Segons Munté, "no tindria cap sentit" iniciar aquesta "investigació" judicial, donat que a criteri del Govern "no hi ha cap normativa que impedeixi" l'adquisició d'urnes per part de la Generalitat. En aquest sentit, la portaveu ha reiterat el "ferm compromís" de l'executiu per convocar i celebrar el referèndum, i ha constatat que per fer-lo "calen urnes i hi haurà urnes". És per això que ha defensat que el DOGC hagi publicat ja l'acord marc a través del qual el Govern homologarà empreses que podran presentar-se a la licitació de les urnes. De la mateixa manera, ha avisat el govern espanyol que la Generalitat "no acceptarà ni tolerarà amenaces i intimidacions" per part de l'Estat, tant a l'executiu català per voler comprar les urnes com a les empreses que vulguin participar del procés de licitació pública.



Les urnes d'Andalusia Normalment, en unes eleccions autonòmiques l'Estat cedeix les urnes. Un fet que perdura des de la transició però cap llei impedeix a un govern autonòmic a comprar-ne. És el cas de la Junta d'Andalusia que l'any 2000, amb Manuel Chaves de president, va comprar més de 8.500, ara custodiades a les seus de les delegacions del govern andalús. Quan hi ha eleccions de la Junta es configuren 9.000 meses electorals a les vuit províncies andaluses i en cadascuna s'hi situa.



Un nucli de persones, amb determinació cap a la victòria



La convocatòria del concurs per a la compra d'urnes al qual s'hi han de presentar empreses privades, és la cara més visible dels efectes del nucli dur de persones a l'ombra que han marcat els passos a seguir per a la culminació del procés. Un dels primers acords unànimes als quals es va arribar era que no hi podien haver fissures entre els sobiranistes. ERC i PDeCAT s'han conjugat per anar a una. A més, la CUP és informada de cada moviment a l'instant i també participa de manera indirecta en les reunions del nucli dur. L'Artur Mas, Jordi Turull, Marta Pascal o Francesc Homs (PDeCAT) i Marta Rovira, Lluís Llach i altres cares conegudes com Joan Puigcercós o Xavier Vendrell (ERC) formen part del cervell de les operacions. Una de les figures clau per comandar l'estratègia comunicativa és David Madí, exsecretari executiu de comunicació i antiga mà dreta de Mas. Tant el president com el vicepresident participarien en les reunions.