[Vídeo] Anna Gabriel tira d'ironia per explicar a Madrid per què la Generalitat ha de comprar urnes

Última actualització Dimarts, 9 de maig de 2017 16:55 h

"Hem descobert que les que usàvem eren de l'Estat"

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Anna Gabriel va ser convidada al programa d'humor a Madrid 'No te metas en política' de la televisió del diari Público. A part de contestar preguntes sobre l'actualitat i el procés, va sorgir a la conversa la convocatòria del govern de la Generalitat per a comprar 8.000 urnes. La diputada de la CUP va tirar d'ironia per a respondre i el públic madrileny va esclatar a riure.



Anna Gabriel explica que les urnes que es fan servir per a les eleccions catalanes les cedia l'Estat espanyol. "Hem descobert, per tant, que si no ens la volem jugar perquè l'estat no ens deixi les urnes per a fer el referèndum, doncs s'han de comprar i imprimir les paperetes. Això normalment es fa a través de la maquinària del Gobierno.





Els presentadors aprofiten per a fer broma: "si la pilota és meva, no podeu jugar". Per acabar el presentador diu "parlant la gent s'entén" i Anna Gabriel li etziba: "la gent".





Notícies relacionades