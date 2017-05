El Govern dribla la fiscalia, les estructures d'Estat avancen sense fre

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || | L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

Catalunya ha tingut la desgràcia d'ns veïns INDESITJABLES que no ens han sabut respectar.





Els complexos d'inferioritat amb fingiment de superioritat de Castella i els seus satèl.lits els ha postat a intentar anorrear les altres nacionalitats de l'estat en comptes de buscar la manera d'establir una relació equitativa.





Aquesta RONEGUERIA ACOMPLEXADA els haurà perdut. Amb la separació de Catalunya no s'acaba cap procés històric, ans al contrari, COMENÇA l'agonia de l'esPPanya C... Llegir més