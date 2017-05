Nova incursió sorpresa de l'exèrcit espanyol a municipis catalans

Última actualització Dimarts, 9 de maig de 2017 19:20 h

L’exèrcit es passeja pel Pla de l’Estany i la Garrotxa i fa indignar els municipis afectats

Malgrat les últimes polèmiques protagonitzades per l’exèrcit espanyol per múltiples incursions a municipis catalans que fins i tot van valer per una viral ridiculització de l’humorista Peyu, les controvertides maniobres militars no han cessat. L’últim episodi és d’avui mateix, amb l’agreujant que les forces armades no s’han ni molestat a avisar els municipis implicats, tots al Pla de l’Estany i la Garrotxa.

De fet, l’anunci oficial als ajuntaments afectats ha arribat quan els soldats ja portaven unes hores sobre el terreny. Els ajuntaments de Porqueres, Banyoles i Serinyà han rebut un correu electrònic del Ministeri de Defensa a tres quarts d'una del migdia d'aquest dimarts on se'ls informava que vuitanta soldats farien exercicis al seu municipi juntament amb tres camions i un autobús. Tot i això, cap a les onze alguns veïns de Banyoles ja havien trucat a l’Ajuntament per dir que havien vist soldats per la carretera de l'Estany, a tocar del càmping Llac de Porqueres. Dos pobles més, Besalú i Sant Ferriol, que també apareixien com a destinataris no han rebut cap notificació.La trucada dels veïns ha fet alertar de la situació l'alcalde de Banyoles, Francesc Castañer. Aquest, al cap d'una estona, ha tingut coneixement de la notificació. “Ens sentim ofesos perquè no en sabíem res i creiem que és prou important com perquè se'ns informi abans”, ha afirmat el batlle. L'Exèrcit confirma que ha estat una marxa de mig dia i no s'explica per què la notificació no ha arribat a tothom.