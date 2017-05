Josep Pagès i Canaleta deCardedeu TE UNA ESTACION DE TREN SIN MARQUESINAS NI BANCOS PARA SENTARCE UNA VERGONYA NO ENTRARAN ELS TANCS PERQUÈ NO FARA CAP FALTA JA QUE NO ES FARA CAP REFERÈNDUM NO TINDREN PAS UNA CATALUNYA INDEPENDENT I AIXOLO SABEN JUNTS PEL SI NO ENTRARAN ELS TANCS PERQUÈ NO FARA CAP FALTA JA QUE NO ES FARA CAP REFERÈNDUM NO TINDREN PAS UNA CATALUNYA INDEPENDENT I AIXOLO SABEN JUNTS PEL SI

10 de maig de 2017, 10.32 h

EL PERILL SOCIAL ,, ES LA CORRUPCIÓ DEL P.P. DE CONVERGENCIA DE CDC DE C.I.U. DEL PDECAT DEL P.S.C. DEL P.S.O.E. DE CIUTADANS De tots els partits politics ..



PERILL SOCIAL SON FORTES RETALLADES SOCIALS FETES PER RAJOY ,,ARTUR MAS I PUIGDEMONT ..



PERILL SOCIAL ES NO LUITAR CONTRA LA POBRESA CON NO FA NI VOL FER EL GOVERN CATALÀ NI EL ESPANYOL..