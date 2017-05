Renfe provoca una nova situació dantesca “inadmissible” a una dotzena de passatgers

Última actualització Dimecres, 10 de maig de 2017 11:25 h

Usuaris de Rodalies arriben amb una hora de retard a Molins de Rei i es troben l'estació amb les portes tancades

3 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Molins de Rei .- Una desena de viatgers es van quedar atrapats a l'estació de Renfe de Molins de Rei (Baix Llobregat) la matinada de dissabte a diumenge. Segons ha avançat Rac 1 i ha pogut confirmar l'ACN, els viatgers van arribar a l'estació als volts de dos quarts de dues de la matinada, una hora més tard de l'horari previst per culpa d'un atropellament a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona a les 11 de la nit, i quan van intentar sortir es van trobar amb les portes de l'estació tancades. Una dantesca situació que el conseller de Territori, Josep Rull, ha qualificat d’“inadmissible”.

Això de Molins d @Renfe q explica @elmonarac1 és inadmissible. Tornarem a obrir expedient. Haurem de ser implacables https://t.co/4jQuFjRb7c — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 10 de maig de 2017





I, novament, Renfe no ens n'ha dit res. — Josep Rull i Andreu (@joseprull) 10 de maig de 2017

Notícies relacionades

Segons Renfe, que ha demanat disculpes als usuaris afectats, la situació es va produir per un error de coordinació entre el centre de comandament i el personal de l'estació per no comunicar correctament que el darrer tren circulava amb retard. Per sortir de l'estació, alguns viatgers van saltar per sobre de les portes i la resta, entre ells una dona embarassada i una dona de 84 anys, van haver de fer-ho a través de la finestra d'una casa que està a tocar de l'estació una hora més tard d'arribar-hi.Segons fonts municipals, tot i que un passatger va alertar a la Guàrdia Urbana, quan els agents van arribar a l'estació els passatgers ja havien pogut sortir. Des del consistori reconeixen que no van poder atendre l'emergència a l'instant perquè les dues patrulles disponibles estaven atenent un possible cas de violència domèstica i una emergència del 112. A través del seu compte de Twitter, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha qualificat l'incident d'"inadmissible" i ha anunciat l'obertura d'un expedient a Renfe que, un cop més, ha lamentat Rull, no va informar a la Generalitat. "Haurem de ser implacables", ha advertit el conseller.