Un eurodiputat flamenc, escandalitzat per les amenaces de l’Estat per la compra d’urnes

català Bcn Bcn

10 de maig de 2017, 14.42 h

#3



Segons el faixista Aragoneses-Vich, les multinacionals no els interessa fer inversions a Catalunya, per por a la independència.



La multinacional Nestlé-Nescafé farà una inversió de 37 milions a casa nostra. Segons el faixisme digital aquesta inversió l´haurien d´haver fet a caspaÑa. I com és que no ha set així ?



http://www.ara.cat/economia/Nestle-anuncia-inversio-milions-Girona_0_1793220815.html



Altre cop les informacions tendencioses i manipulades del sector feixista-nazi-esp... Llegir més