[Vídeo] La imatge del l’ocàs de Zapatero en un acte per donar suport a Susana Díaz

Última actualització Dimecres, 10 de maig de 2017 14:00 h

L'expresident espanyol no reuneix més d'un centenar d'assistents a Miranda de Ebro en una sala amb capacitat per a 400 persones

José Luis Rodríguez Zapatero no passa pels millors moments de popularitat, com es va poder copsar arran de la polèmica que van generar les seves paraules sobre els suposats prejudicis dels catalans vers Susana Díaz. L’expresident d’Espanya, però, ho ha pogut notar en primera persona en un míting de suport a la presidenta andalusa per guanyar les primàries socialistes a Miranda de Ebro (província de Burgos).

Zapatero va ser el protagonista d’un acte aquest dilluns al vespre a l’espai Casa de Cultura de la ciutat burgalesa amb un aforament de 388 persones. Amb tot, l’assistència no va passar del centenar, tenint en compte les imatges de l’esdeveniment difoses pel mitjà local Vivemiranda.com. A més, segons el vídeo enregistrat per aquest digital, la presència de gent jove a l’acte va ser anecdòtica. Les cadires buides tampoc són un bon senyal per Susana Díaz, ja que a Castella i Lleó, on se situa la província de Burgos, Pedro Sánchez va recollir més avals que ella i aquest seria un indicador que no estaria revertint la situació.L’expresident del govern espanyol va estar a l’ull de l’huracà fa unes setmanes quan va insinuar que l’ampli rebuig dels catalans cap a Susana Díaz podria venir perquè és “dona i andalusa” . Uns dies després, en una entrevista a El Periódico, va expressar que fer un referèndum és el “pitjor mecanisme” per decidir “qüestions transcendentals de convivència”, i fins i tot apel·lava a tornar a la negociació de l’Estatut.