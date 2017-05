Primícia: Collboni adjudica un pla de l'ICUB de 110.000 € a l'empresa del seu amic Risto Mejide

Última actualització Dimecres, 10 de maig de 2017 16:30 h

L'empresa After Shave SL va portar la campanya del PSC a les municipals del 2015

Jaume Collboni és el màxim responsable polític de l'Institut de Cultura de Barcelona. Ja va ser un gran maldecap pels comuns el fet que tot l'ICUB acabés en mans de socialistes. Seguint l'estil de la vella política, Collboni ha atorgat un contracte públic a After Shave SL, l'empresa del seu bon amic Risto Mejide, per un total d'uns 110.000 euros. El presentador de televisió ja va portar la campanya al PSC de Barcelona a les passades eleccions municipals.

Sense vergonya ni pudor

A cara descoberta, Jaume Collboni no ha dubtat en entregar al seu bon amic Risto Mejide la campanya de comunicació de "Foment de la Lectura" que impulsa l'ICUB. Tal com publica el portal de transparència de la Generalitat , finalment la guanyadora ha estat After Shave SL, l'empresa del polèmic presentador de televisió. Ara i durant els pròxims mesos tindrà un pressupost d'uns 110.000 euros per a dur a terme el plantejament i l'estratègia de comunicació, la conceptualització, la creativitat i la producció de la campanya de comunicació "Foment de la Lectura" de l'any 2017 a la ciutat de Barcelona.

Uns criteris poc objectius

A la convocatòria s'hi van presentar fins a 7 empreses. Segons la publicació al web de la Generalitat, els criteris de puntuació es dividien en dos: l'econòmic i la proposta tècnica dividida en dos blocs de 6 punts (un total de 12). Dels 20 punts màxims que es podien aconseguir, After Shave SL n'ha aconseguit 19,29. En el criteri més subjectiu, el tècnic, on es valora la creativitat i l'originalitat, l'empresa de Risto Mejide ha arrasat respecte de les altres.

El PSC torna el favor

After Shave SL va portar la campanya del PSC a les eleccions municipals de Barcelona del 2015, on l'alcaldable era el mateix Jaume Collboni. El PSC va passar d'11 regidors a 4. Tot i això, el vincle de Mejide amb els socialistes s'ha mantingut. De fet, els signants de l'adjudicació tenen passat socialista. Rosa Mach, una veterana a l'ICUB, Carlos Guitérrez, que va ser el màxim responsable de comunicació durant l'última època del govern de Jordi Hereu que el mateix Collboni va col·locar l'ICUB com a cap de gabinet, un càrrec de nova creació fet a mida per a ell. L'altra firma és de Ramon Bosch, regidor socialista a Terrassa de la mà de Pere Navarro.

