El Tramabus se salta la parada del PSC

Visita La Caixa, l'antiga seu de CDC i la Generalitat de Catalunya però no passa pel carrer Nicaragua

El TramaBus de Podemos ha arrencat aquest dimecres la ruta per Catalunya per passejar fins divendres les imatges seriagrafiades de Jordi Pujol, Felipe González, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre i Luis Bárcenas. En aquesta ocasió, però, el TramaBus incorpora com a "convidats especials" a Catalunya el fill de l'expresident Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, la infanta Cristina, i Fèlix Millet al frontal del vehicle. Cap membre del PSC.

Sí a CDC però no al PSC

"No hem tingut temps de posar-hi Marta Ferrusola", ha apuntat el secretari general de Podemos Catalunya, Albano Dante Fachin abans de pujar al bus. Amb la intenció de denunciar les "moltes complicitats de la trama", Podemos ha fet arrencat la ruta catalana davant la seu de CaixaBank per dirigir-se després cap a l'antiga seu de CDC, baixar per Via Laietana, a prop del Palau de la Música, i fins a plaça de Sant Jaume i el parc de la Ciutadella. Durant la seva ruta a Catalunya farà parada en ciutats com Terrassa, Sabadell i Blanes.

Això sí, malgrat que la seu del PSC al carrer Nicaragua quedava de camí venint de La Caixa, hi ha passat de llarg. El Tramabus ha preferit visitar les institucions del Parlament i la Generalitat i s'ha oblidat dels socialistes. Si bé és cert que visitarà alguns llocs emblemàtics de la corrupció del PSC de l'àrea metropolitana, la seva seu principal s'ha escapat de l'escarni. Cal recordar que a l'Ajuntament de Barcelona, comuns i socialistes van de la mà al govern.

