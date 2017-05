SCC intoxica en un article a ‘NY Times’ i diu que la immersió lingüística és il·legal

Última actualització Dimecres, 10 de maig de 2017 18:30 h

El vocal de l'entitat defensa la unitat d'Espanya amb arguments emocionals i evitant parlar del referèndum

Societat Civil Catalana ha pogut col·locar un article d’opinió a The New York Times per via de l’expresident i actual vocal de l’entitat, Rafael Arenas, que oculta la seva implicació contra el procés signant només com a professor de la UAB. En el text, dóna un reguitzell de raons –la majoria de caire emocional o identitari– per les quals Catalunya s’hauria de quedar a l’Estat espanyol i també aprofita per criticar l’actual govern de la Generalitat. En concret, retreu a l’equip de Puigdemont que “ja està trencant la llei” perquè “les escoles públiques donen la majoria de les classes en català, incloent a aquells nens que tenen el castellà com a llengua materna”. Arenas afirma així que la immersió lingüística també és il·legal.

L’activista unionista apel·la a la història per intentar convèncer del suposat contrasentit de ser independentista: “Catalunya ha estat una part integrant d’Espanya des de l’inici de la nació”. Per justificar-ho, es remunta al segle IX i la creació de la ‘Marca Hispànica’, cosa que li fa dir que “la història de Catalunya és inintel·ligible fora del marc espanyol”. També afirma que ‘Garcia’ és el cognom més freqüent tant al Principat com al conjunt de l’Estat i que la majoria de catalans se senten espanyols en un menor o major grau.Amb tot, el text d’Arenas passa de puntetes sobre els arguments de caire econòmic i es limita a afirmar que “les economies catalana i espanyola estan de la mateixa manera lligades indissolublement, al voltant d’un 40% de les exportacions catalanes van a la resta de l’Estat”. Tampoc menciona el referèndum i, així, no dóna arguments per no celebrar-lo i es limita a afirmar que, en general, “les accions del govern regional amenacen les garanties democràtiques sota la Constitució Espanyola”.