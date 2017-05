mario barna barna

11 de maig de 2017, 10.18 h

Respira SYNERA, si ... si... ENDAVANT LES ATXES.



I tant que tenen soldats 2.0, tots en tenim, però no per males arts! sempre ha de ser per construir no per destruir.

Els destructors es qualifiquen pel que diuen encara que siguin demagogs i a més queda escrit, s'ha se ser pervers i miserable, però és clar, tenen partits al darrera que els alliçonen, tals per quals. DIXIT!



UI! REPÚBLICA CATALANA COM ET DESITJO! QUASI COM UN AMANT QUE FINS QUE NO POSSEEIX NO ÉS DEL TOT FELIÇ!