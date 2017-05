Plantofada de Puigdemont a García-Margallo i la proposta de prohibir l'autonomia si hi ha referèndum

Última actualització Dijous, 11 de maig de 2017 09:00 h

Allau de reaccions a la xarxa

L'exministre d'Afers Exteriors, José Manuel García Margallo, ha explicat aquest dimecres a Barcelona que quan formava part del govern espanyol va proposar al president, Mariano Rajoy, i al ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, que es "prohibís" la celebració del procés participatiu del 9-N, que s'intervinguessin els Mossos d'Esquadra durant 24 hores per requisar i destruir les urnes i les paperetes, i que, paral·lelament s'iniciés una "negociació" amb el Govern per reformar la Constitució, el blindatge dels drets lingüístics i un nou sistema de finançament. Per a l'exministre "va ser un error" no assumir la seva tesi i considerar-ho "una imprudència".

Requisar, intervenir, destruir, denunciar, inhabilitar, suspendre, impedir... Pels seus verbs els coneixereu. — Carles Puigdemont (@KRLS) 10 de maig de 2017

Destruir les urnes (dixit Margallo). Aquesta és la seva modernitat! La nostra, civisme i democràcia (i coratge!) — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 11 de maig de 2017

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, ha criticat les declaracions de l'exministre José Manuel García Margallo sobre la seva proposta d'intervenir els Mossos per destruir les urnes i evitar en el seu dia la celebració del 9-N i la seva voluntat de mantenir aquesta idea si es vol celebrar un referèndum. "Fa temps que no sorprenen les declaracions dels ministres i exministres. Quan es deixen anar mostren quin és el seu tarannà més antidemocràtic", ha etzibat, en declaracions a la premsa després d'assistir a la presentació d'un informe sobre l'impacte de la independència a les federacions esportives. Per a Munté "parlar de la força davant l'esclat democràtic, participatiu i cívic que va ser el 9-N" representa "un insult als milers de persones que hi van participar". "És una manca total i absoluta de respecte a una realitat que va succeir", ha dit, tot afegint que veu "incompatible" fer "crides al diàleg i reconèixer que ell va proposar l'ús de la força". "Democràcia, llibertat i us de la força és incompatible", ha conclòs.